Grupp loodi selle aasta märtsis kahe mehe algatusel. Juris Ulmanis, USAs sündinud ettevõtja ja Läti kaitseliidu Zemessardze liige, on haldjate aktiivsest tegevusest tänaseks taandunud. Ingmars Bisenieks, endine Läti välisministeeriumi töötaja, kes tegutseb tõlkimise ja kirjastamise alal, on aga senini grupi aktiivne eestvedaja.

Grupi tulevikuplaanidest rääkides nimetab Bisenieks faktikontrolli, mis tooks esile peavoolumeediast leitud kahtlase sisuga lood. Samas märgib ta, et midagi kahtlast seni leitud pole, Läti ajakirjandus teeb oma tööd korralikult. Plaanis on rohkem tähelepanu suunata ka venekeelsele sisule, hetkel on kõik grupi postitused üksnes läti keeles, ehkki jagatakse ka vene- ja ingliskeelseid artikleid.

Nimest hoolimata tunnistab Bisenieks, et tema loodud Facebooki grupp internetitrollide püüdmisega ei tegele. Postitustest enamuse moodustavad artiklid infokonfliktide, propaganda ja mõjustamisega seotud teemadel. Samuti ei hakanud haldjate uudisvoos silma ühtegi libauudise kummutamist ega propagandajuhtumi avalikustamist. Seega on tegemist suhteliselt üldise ja haridusliku ettevõtmisega.

Arvestades, et grupil on alla 60 jälgija, on „Läti haldjate“ populaarsusel veel palju kasvuruumi. Küll aga on huvi äratatud meedias, algatuse kohta on ilmunud artikleid nii läti- kui ingliskeelses ajakirjanduses.