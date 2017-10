Naised julgevad üha enam tulla välja oma paljastustega seksuaalse ahistamise juhtumitest töökohal, on kirjutanud Jezebel. Ning pidevad uudised selle kohta, kuidas võimukad mehed on oma tööalast positsiooni ära kasutanud, on loonud olukorra, kus teised mehed teevad end hirmust täis.

New York Times paljastas hiljuti Harvey Weinsteini loo. Too Hollywoodi produtsent oli aastakümneid pakkunud endast madalamal positsioonil olevatele naistele paremaid karjäärivõimalusi – sealjuures aga teatavatel tingimustel. Ning väidetavalt sõlmiti aja jooksul vähemalt kaheksa kokkulepet selliste juhtumite kinnimätsimiseks.

NYT-i teatel on mehed Weinsteini hoiatavale loole ja teistele sarnastele reageerinud sellega, et väldivad oma naiskolleege, eriti just alluval ametipositsioonil olevaid. Mehed kardavad, et neid võidakse süüdistada seksuaalses ahistamises – sest see rikuks ju nende elud.