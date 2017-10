Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn said valmis uudse mobiiliäpi, mis lubab kõigil tallinlastel hakata otse oma ideid ja ettepanekuid nutitelefoniga linnavolinikele edastama, kaasates nad 24 tundi ja 365 päeva reaalselt linnajuhtimisse. Valimisliidu ühe juhi Urmas Sõõrumaa sõnul on tegu tema pikaaegse unistusega anda linnajuhtimine tallinlaste kätte tagasi. Mobiiliäpi kasutajatena nähakse ennekõike noori vanuses 16-35 eluaastat.

„Eks me räägime äpi täpsest ülesehitusest lähemalt peagi, juba sel nädalal on see saadaval äpipoodides nii Androidi kui IOSi süsteemidele,“ selgitas Sõõrumaa. „Minu ainus huvi selle valimisliidu loomisel ja praeguse kandideerimise juures on olnud soov kaasata võimalikult paljud inimesed linnajuhtimisse. Ja taoline mobiilne platvorm täidabki seda ülesannet ennekõike nooremate inimeste jaoks.“

Sõõrumaa lisas, et äpi idee on saanud osaliselt tõuke talle kuuluvast portaalist „Sõna ja Tegu“ Ukrainas, mis juba kümmekond aastat monitoorib poliitikute lubadusi ja tegusid. „Minu portaali külastatavus on kuni 200 000 inimest päevas ning see näitab, et huvi olla kaasatud poliitikasse ja poliitikute mõjutamisse on inimestel kõikjal suur.“

Urmas Sõõrumaa lisas, et esialgu hakkab uus mobiiliäpp vahendama üksnes linnakodanikke ning Savisaare Valmisliit ja Tegus Tallinn nimekirjas volikogusse pääsevaid inimesi. „Me ei saa kahjuks seda jõuga kogu volikogule laiendada enne, kui oleme saanud selleks piisavalt suure toetuse volikogus. Mida rohkem meie inimesi valmisliidust volikogusse pääseb, seda tõenäolisemalt suudame kogu volikogu selle taha liita.“

Savisaar: see äpp on ainulaadne kogu maailmas!

Samuti valimisliitu juhtiva Edgar Savisaare sõnul paneb uus mobiiliäpp linnavolikogusse valitud volinikud ka valimiste vaheajal oma valijatega igapäevaselt suhtlema ja oma tööst aru andma. „Ma ei tea, et kusagil riigis nii kaugele oleks demokraatiaga jõutud, kui see mobiiliplatvorm võimaldab kaasamise jaoks ära teha. Mäletate seda jääkambri rahvaalgatust, kus meil tuhandeid ideid koguti ja need kuhugi ei jõudnud? Meie äpp lahendab selle mure ära – volinikud jäävad vastutavaks, et elanike soovid ka päriselt liikuma pandaks.“

Kuidas äpp toimib?

Kõigepealt tuleb minna äpipoodi ja tõmmata alla Tegus Tallinn äpp. Sealt saab ennast autentida läbi Facebooki konto. Jõudes ettepanekute lehele, saab iga linlane algatada ettepaneku ja ise seda ka sotsiaalmeedias jagada. Äpp kogub 30 päeva jooksul inimeste kommentaare ja toetushääli, mille täitumisel suunatakse algatus, kas arhiivi või edasisse menetlemisse volikogus (juhul kui saadi täis vähemasti 1000 toetushäält äpikasutajatelt).

Liikudes edasi volikogusse, seob äpp selle menetlemise automaatselt ühe Savisaare Valimisliidu ja Tegusa Tallinna volinikuga, kes võtab vastutuse hankida järgmise 30 päeva jooksul ettepanekule ekspertide resolutsioonid. Need edastatakse ettepaneku tegijale ja toetajatele.

Kui resolutsioon on positiivne, võtab sama volinik enda peale asja menetlemise volikogus. Kui lahendus on läbi hääletatud, jõuab vastus taaskord ettepaneku esitajani ja toetajateni.

Iga algatatud ettepanek, mis realiseerub volikogu otsusega, loetakse lõpetatuks ja täidetuks!