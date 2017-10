Peugeot 2008 maasturlik disain on ühtaegu jõuline ning samas soliidne, palju on kroomitud detaile nii sisemuses kui väljaspool. Massiivsed katuseraamid, käepidemed, isegi tagaspoiler on saanud kroomitud ehised.

Eest ja tagant on jälgitud Peugeot korporatiivset disaini, külgvaates püüab pilku katuses olev aste. See on efektne, kuid rahulik ja väljapeetud lahendus.

Tumeda plastiga ääristatud rattakoopad ning madal liist uste alaserval ei mõju robustselt, vaid harmoneeruvad autoga. Peeglid klapitakse autost lahkumisel kokku automaatselt, mis on kitsastel parkimiskohtadel kasulik lahendus.

Juhi töökoht

Autosse sisenemisel sunnib aeglaselt tõusev katusejoon hoolega vaatama, et pead mitte ära lüüa. Maasturi ostjaile see kindlasti ei meeldi, aga kohti, kus mugavus on toodud ohvriks disainile, on teisigi.

Istmed pakuvad korralikku külgtuge, mis samas sisenemist-väljumist ei häiri. Puudub aga nimmetugi ning ka istmepadi pole parima kujuga.

Rool on väike ning näidikuid tuleb vaadata üle selle, mis on küll originaalne, aga ebamugav. Peenutsevalt i-Cocpitiks kutsutav plokk on väga efektse sinise äärisega (kõige meeldejäävam osa autost!), kuid spidomeetrinäit raskesti jälgitav.

Õnneks saab kuvada olulised numbrid digitaalselt keskele ning see võimaldab probleemideta hakkama saada. Peugeot, palun lõpeta see väikese rooli eksperiment!