Ettevõte või ettevõtmine, mis kannab nime Good Girls Company, on paisanud internetti eriti meela video vabameelsetele härradele.

Nimelt keksivad reklaamvideos ringi poolpaljad näitsikud ning novembri lõpus toimuval lõbureisil lubatakse limiteerimata hulgal seksi ja narkootikume, kirjutab Daily Mail. Kel on aga lihtsamad huvid, neile antakse teada, et ka lennujaama transfeer ja kõik toidukorrad sisse arvestatud.

Reisil saavad osaleda 30 meest ning kokku on näitsikuid, kellega lõbutseda, 60. Kolumbias pole prostitutsioon keelatud, küll on selle vahendamine. YouTube leidis aga, et video on nende keskkonna jaoks ebasobiv ning praeguseks on see võrgust eemaldatud.

Seksisaar asub Kolumbia põhjaosas paikneva Cartagena linna lähistel.