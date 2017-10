Iga mehe – kes pole just täishabeme kandja – unistus on raseerida sujuvat ja pehmelt ning ilma ebamugavuse ja valuta. Habemeajamise kogemust mõjutab olulisel määral vahendite valik. Paljud eelistavad raseerimisvahtu, kirjutab AskMen. Mõned hoiavad traditsioone ning kraabivad vanaisade kombel lõuga raseerimisseebi abil. Teadlikumad mehed on enda jaoks avastanud habemeajamisgeeli.

Vaht ja seep kipuvad nahka kuivatama ning sestap ongi mõistlik valida habemeajamiseks raseerimisgeel või isegi näoõli. Geel niisutab ja puhastab nahka ning teeb veel muudki head: geel on parem just paksude karvade puhul, pehmendab nahka kiiremini, seda kulub vähem, žilett libiseb sellel paremini, raseerimine on läbipaistvam ehk tera liikumist kergem näha, naha ja tera vahel on kaitsekiht.

AskMen valis välja portsu häid raseerimisgeele, mille vahelt iga mees võiks oma valiku teha.