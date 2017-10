Kui sa oled kuulnud või ise kasutanud väljendit „me peame rääkima“, siis tead, et head see ei tähenda. Tuleb välja, et ühe teadusuuringu kohaselt on see parim lause suhte lõpetamise puhverdamiseks.

See on väga nõme, kui sind maha jäetakse, kirjutab Men’s Health. Aga kellegi mahajätmine võib olla sama nõme, eriti kui sa tema tunnetest hoolid.

Kui oled kunagi sellises olukorras olnud, siis tead, kui stressirohke see vestlus võib olla. Kas suhe tuleks lõpetada enne lõunasööki? Pärast seda? Kas peaksite kuskil kokku saama ja siis vastassuunas liikuma? Kuidas oleks kõige parem seda talle öelda?