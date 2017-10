Kus on kirjas, et burgeri ümber peab tingimata olema saiakukkel? Ei olegi kirjas. Pehme vahvel tundub väga isuäratava variandina. Retsepti autor on Unilad ja burksi valmistamisõpetust saab vaadata ka allolevast videost.

Koostisosad

Vahvlitaignale: 125 g nisujahu, 1 tl küpsetuspulbrit, 10 g roosuhkrut, 1 tl soola, 1 klopitud muna, 240 ml piima, 100 g krõbedaid peekonitükikesi, 50 ml vahtrasiirupit.