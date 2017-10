Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ on uuritud: mismoodi moodustub kruusateedel nn trepimuster ehk inglisekeelse väljendi kohaselt „pesulaud“?

Phage0070 on vastanud nii:

„Autodel on nii amortisaatorid kui õhuga täidetud rehvid, mis muudavad sõitmist sujuvamaks, adsorbeerides endasse jõudusid, mis muidu põrutaksid auto õhku ja seejärel jälle maha viskaksid. Kui sa sõidad vastu teest väljaulatuvat kivi, siis surutakse mõlemad kokku ning kui need pärast uuesti lahti tulevad, siis avaldatakse teepinnale veidi rohkem survet, kui auto tavapärane raskus seda teeb.

Enamasti on see hea, põrutused pehmendatakse ja kõik on hästi. Häda algab siis, kui teepind on pehme ja materjalist, mis surve all deformeerub, näiteks liivast või savist. Kui ratas sellesse sisse sõidab, siis hakkab auto langema. Ja kui ratas välja veereb, siis võtab see kaasa langemisimpulsi ning surub rehvi ja amordid jälle kokku. Nood omakorda suruvad ennast taas lahti ja tõstavad nii järgmisele teelõigule langevat survet. Nii hakkab sündima järjekordne auguke.

Aja jooksul areneb nii lainetav teepind, mis iseloomustab selle loonud auto(de) vedrustust.“