Redditi elunippide rubriigis jagas oma elukogemusi perekonnajuveelidesse paugu saanud Adam.

„Mu kolmeaastane laps lõi hommikul umbes kell pool seitse jalaga mu vasaku munandi pihta. Kohe see valutama ei hakanud, aga terve hommiku jooksul valu kasvas. See paistetas üles ja tegi sisuliselt kogu päeva haiget. Töö juures istusin kogu päeva jooksul nii vaikselt kui võimalik, sest see oli ainus võimalus valu leevendada. Siiski oli see täpselt sama valus ka õhtul kell 5, nagu oli olnud hommikul kell 7. Kui töölt koju jõudsin, siis pidin maja juures ära tegema portsu asju, mida ei saanud edasi lükata, nii et ignoreerisin valu ja hakkasin „aktiivselt“ koristama. Aga kui olin 10-15 minutit ringi jalutanud, siis oli valu vaibunud ja paistetus kadunud. Tuleb välja, et püsiv 10-15-minutiline ringiliikumine oli efektiivsem kui 9 tundi vaikselt paigalistumine. Ehk: kui sind munadesse lüüakse, siis on parim valu vaigistamise vahend see ära jalutada.“

Üks kommenteerijaist on soovitanud valu vaigistamiseks ka maha kükitada ja käed põlvedel hoida. Teine aga meenutas noorpõlvest juhtumit, kus treener käskis tal heita selili ja emmata oma põlvi ning ise istus neile põlvedele lisasurve rakendamiseks peale. Selgus, et see venitamine töötas.