Käesoleval kümnendil on vähemasti USAs märgatavalt kasvanud meeste haigestumine kurgu- ja keelevähki, vahendab Esquire. Ning seda hoolimata tõigast, et üha vähem on pildil kõige suurem suuvähitekitaja suitsetamine. Ühe hiljutise uuringu kohaselt võib suuvähi levik olla seotud muutunud seksuaalpraktikatega.

Washington Post kirjutas, et uuringu aluseks oli 12 miljardit tervisekindlustuse juhtumit ja neid analüüsides leiti, et aastatel 2011-2015 kasvas suuvähki haigestumine 61% võrra. Sealjuures esines meestel keele- ja kurguvähki naistest kolm korda sagedamini.

Arvestades, et suitsetamine on tänapäeval varasemast vähem levinud, näib põhjuseks olevat papilloomviirus. Ehk kõige levinum sugulisel teel leviv nakkus ja ühtlasi suguhaigus, mis on kõige suurem emakakaela-, tupe- ja peenisevähi tekitaja.

Papilloomviirus levib genitaalpiirkonnast edasi tõenäoliselt sellepärast, et noored mehed harrastavad vanematest põlvkondadest rohkem suuseksi. Ja mingil seni veel teadmata põhjusel kalduvad mehed rohkem oraalselt papilloomviirusega nakatuma ning sellest raskemini lahti saama kui naised.

Ameerika vähiühing hindab, et aastaga lisandub vähemalt 50 000 uut suuvähi juhtumit ja neist pea viiendik lõppeb surmaga. Ühtlasi lisandub aastaga hinnanguliselt 14 miljonit uut papilloomviiruse juhtumit.