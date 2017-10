Minimaalse varustuse peamine võlu seisneb liikuvuses: sa tead, et kõik, mida sa vajad, on sinuga kaasas ja kergesti kättesaadav. Selleks tasub leida vajalik kraam, mis on kvaliteetne, kompaktne ja mitmeotstarbeline.

Rännumees David Danzeiser käis aasta jooksul 23 riigis. Ta külastas lumist Põhja-Norrat, vihmaseid ja niiskeid Indoneesia saari ning päikeselisi Austraalia randu. Mees kirjeldas Art of Manlinessis , kuidas ja miks õnnestus tal oma maailmareisil hakkama saada 26-liitrise ja vaid 9 kilogrammi kaaluva seljakotiga.

Kaks varianti: 1. osta odavad riided, mille saad lihtsalt välja vahetada, kui need muutuvad kulunuks, mustaks või lehkavaks, 2. osta kvaliteetsed riided, mis vajavad küll holdust, aga kestavad kauem.

Rännumees valis teise tee. Ta ostis meriinovillast sokid, särgid ja aluspesu ning valis tumedamad värvid, millelt tolm ja mustus kohe silma ei paista.

Meriinovill on väga heade isolatsiooniomadustega nii külmas kui palavas, see kuivab kiiresti, ei hakka liiga kiiresti lehkama, ei muutu naha vastas sügelemaajavaks ja erinevalt puuvillast hoiab sooja ka märjana.

Igapäevane riidevarustus: 2 T-särki, 2 paari sokke, 3 paari aluspesu, 1 paar pükse, jooksušortsid, nokats, kingad, sandaalid.

Külma ilma varustus: pikkade varrukatega meriinovillast särk, sulejope, vihmajope, labakindad, pikad aluspüksid, villane müts, sall-näomask.

(VIDA PRESS)

Elektroonika

Kõik peaks olema väike, kerge ja kompaktne. Suurte ja kobakate laadijate asemel tasuks leida lühikese 7-sentimeetrise kaabliga variandid.

Kaasas oli: laadijaga sülearvuti, laadijaga fotoaparaat, veekindel spordikaamera, e-luger, taskulamp, universaalne reisiadapter, lühikesed USB-minikaablid, 1,5 TB suurune väline kõvaketas, 8 GB mälupulk, iPhone.

Muu kraam

Termos-veepudel, reisipesunöör, magamismask ja kõrvatropid, magamiskott, statiiv, päikseprillid, pastapliiats, käterätt, märkmik, tualett-tarbed.

Mobiilse pakkimise kasud

Nii saad plaane käigupeal muuta, kohati raha kokku hoida ja lennujaamades on vähem sekeldamist.

Reisiplaneerimine võib olla nauditav, aga pikemalt reisides võib pidev plaanide koostamine ja järgmine tüütuks muutuda. Teinekord ei saa plaane ka teha, sest puudub näiteks internetiühendus.

Näiteks Jordaanias sai reisimees juhuslikult tuttavaks ühe suveniirimüüjaga ja ööbis tolle perekonnale kuuluvas 2000-aastases koopas. Kuna kogu varustus oli mehel kaasas, ei pidanud ta muretsema sellepärast, et see hotellis valveta on.

Austraalias leidis mees, et üheski 15 hostelist polnud vabu kohti. Mees aga leidis ühe kena vaatega terrassi, puhus padjaks täis pakiveini sisukoti ja magas ilma mingi mureta öö ära.

(VIDA PRESS)

Eelarvesõbralik

Kui su eelarve on piiratud, siis on tõenäoliselt suurimaks kuluks transport. Rännumehel läks rahast 39% selle peale. Mida vähem on kola, seda vähem pead selle transpordi eest maksma.

Ühistranspordis (metroo, buss) reisida on odav, suurema pagasiga aga üsna võimatu. Pagasi ladustamine kuhugi hoiusahtlisse aga maksab.

Lennujaamas on lihtsam

Sa ei pea ootama, millal su pagas kohale jõuab. Võid viimasel hetkel reisiplaane muuta ja ei pea muretsema sellepärast, et su pagas juba mujale lendab. Sa ei pea kartma, et lennufirma su kohvri ära kaotab.

(VIDA PRESS)

Silmapaistmatus

Kui tahad ükskõik millisesse kultuuri sulanduda, siis on mõistlik valida silmapaistmatud värvid nagu pruun, must ja hall. Et mitte torgata silma või saada röövi eesmärgil rünnatud.

Rännujuhised on mõistlik iPhone’i asemel käsitsi märkmikku kirjutada ja joonistada – et sa ei peaks juhuslikes kohtades kalli telefoniga vehkima. Selmet kanda fotoaparaati ümbrisega kaelas, võiks pakkida selle silmapaistmatusse ja läbipaistmatusse toidukotti.