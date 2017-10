Tahame neid või mitte, aga elektriautod tulevad, märkis Jalopnik. Nii et ärgem mossitagem – pigem rõõmustame nende asjade üle, milles elektrimasin bensiini- või diiselmootoriga autole ära teeb. Neid on vähemalt viis ja sealjuures ei ole nende hulka arvestatud elektri odavamat hinda, vaid ainult tegurid, mille poolest on parem särtsusõiduki sooritus. Allolevas videos selgitab elektrimasina eeliseid Jason Fenske Engineering Explained’ist. 1. Elektriauto mootor annab tipp-pöördemomendi välja juba sisuliselt nullist, mis tähendab, et kiirendus toimub valguse kiirusel. Näiteks bensiinimootorit peab maksimumväände saamiseks sageli üsna kõvasti kräunutama. 2. Särtsusõiduk ei vaja keerukat jõu ülekandemehhanismi ehk käigukasti. Mis tähendab, et jõuülekanne on ka märgatavalt kergem ja vastupidavam ning sõiduvõimet ja kiirendust ei pea käikudega rapsimisele ohverdama.

3. Kontroll gaasi üle. Sisepõlemismootori karburaatori segusiiber paikneb keskvõllil ja kui selle avatus pöörata viie protsendi pealt 15 peale, siis on see kolm korda rohkem avatud. Aga kui 95% pealt saja peale, siis kasvab avatud ala vaid 1% võrra. Elektrimootori puhul sõltub gaasi võimsus vaid tarkvarast ehk on sisuliselt 0-100% ulatuses programmeeritav. Ehk: kui vajutad särtsumasina gaasipedaali, siis saad täpselt seda, mida soovid ja mootorit pole võimalik ebakindla jala ehk liiga vähese gaasiga välja suretada.

4. Elektrimootorit saab efektiivsemalt kasutada sõiduki pidurdamiseks ja pidurdades toimib akude laadimine. Lisaks ei kuumutata-kulutata nii pidurikettaid ja –klotse. 5. Huvitav iva on akupakkide paigutamise paindlikkus. Neid saab panna näiteks põhja alla, et madaldada raskuskeset. Need võivad olla ükskõik millise kujuga, need ei vaja kütusepumpa ega pea erinevalt kütusepaagist olema pumbast „ülesmäge“.