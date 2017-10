Kuuma musta kohvi ja toore muna kokkusegamist on väidetavalt harrastatud juba sajandeid ning eeskätt Ungaris, Skandinaavias ja Vietnamis. Tulemuseks on paks koorene ja magus jook, mis on toitainerohkem kui tavaline kohv.

Keedad hommikul kohvi ja praed muna. Oled sa kunagi mõelnud need kaks tegevust ja toitu-jooki ühendada? Tuleb välja, et nii mõnedki spordimehed sellist kombinatsiooni harrastavad, kirjutab Men’s Health .

Kanada korvpallikoondise toitumisjuhi Marc Bubbsi sõnul harrastati seda kombinatsiooni vanasti unikaalse maitse pärast. Aga viimasel ajal on see hakanud koguma populaarsust trennieelse joogina. Tema sõnul on see näiteks hea hommikuse kardiotrenni eelne energiaallikas. Eriti hinnas pidi see olema näiteks ultramaratoonarite seas.