Arve järgi avastas ta, et tema mobiilioperaator Elisa võtab iga MMS-i eest mahupõhist lisatasu, milleks on 32 senti 100 kilobaidi eest.

Geeniuse poole pöördus Reijo, kes avastas oma mobiiliarvelt 19-eurose lisatasu. Täpsemalt arve põhjust uurides selgus, et ta oli eelmisel kuul saatnud oma nutitelefoniga ühele sõbrale seitse fotot, mis läksid üle võrgu MMS-sõnumitena, kirjutab portaal Geenius.ee.

Arvestades nende piltide edastamise hinna gigabaidipõhiseks, teeb see ei rohkem ega vähem kui 3200 eurot.

„MMSi näol on tegemist väga vana ja aegunud tehnoloogiaga piltsõnumite saatmisel. Hoiame teenust püsti vaid seetõttu, et meil on alles veel väike arv seda kasutavaid kliente,“ ütles Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann.