Eelmine aasta oli pühendatud virtuaalreaalsusele, sest suured firmad tõid turule vähemalt kolm erinevat VR-seadet. Valve laskis välja HTC Vive'i, Sony paiskas turule PlayStation VR-i ning Oculus (firma, mille Facebook hiljem ära ostis) tõi inimesteni Oculus Rifti.

Kõikide seadmete kahjuks räägib aga asjaolu, et need tunduvad peas pisut ebamugavad ning nende kasutamise tagajärjel on kodupõrand kaetud mitme tülika kaabliga. Seetõttu on juba pikalt otsitud erinevaid võimalusi uute mudelite tootmiseks, mis pakuksid mugavamat elamust ning vabastaksid inimesed juhtmetest. Kuigi HTC Vive'i puhul on esitletud selleks mitmeid lahendusi, on nende autoriteks siiski kolmandad osapooled. Nüüd tundub aga, et Oculus on juhtmevaba virtuaalreaalsuse tuleviku enda kätesse võtnud.

Värskelt välja kuulutatud Oculus Go on täiesti iseseisev seade, mis ei nõua ei arvuti ega nutiseadme olemasolu. Prillides on peidus 2560x1440 resolutsiooniga LCD-ekraan, sisseehitatud helisüsteem ning uue generatsiooni läätsed, mis vähendavad valguse tagasipeegeldumist. Lisaks on prillide valmistamisel kasutatud hingavat riiet, mis tähendab, et pooletunnine mängimine ei pruugi enam lõppeda higilaviiniga.

Seadme kasutajatel on koheselt võimalus nautida enam kui 1000 mängu, erinevaid sotsiaalseid rakendusi, 360-kraadiseid elamusi ja palju muud. Oculus Go jõuab kohale millalgi 2018. aasta alguses, esialgseks hinnaks hakkab olema umbes 200 USA dollarit.