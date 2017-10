Kas Malaisia ärivisiidil mõni mees mõnd naist seksuaalselt ahistas või mitte, jääb ilmselt vaid asjaosaliste teada. Fakt on aga see, et mõnikord sunnib liiga kõrge libiido – eriti kombineerituna alkoholijoobega – ka korrapärase sugueluga abielumehi ebaväärikatele tegudele. Kas ja kuidas ravitakse Eestis seksisõltuvust?

„Ega ausalt öeldes spetsiifilist ravitegevust ei arenda keegi,“ sõnas Eesti tuntuim seksuoloog Imre Rammul. „Mõningane pädevus on osadel psühhiaatritel ja võimalik on rakendada ka medikamentoosset sekkumist. Keskmine psühhiaater selle teema spetsiifikaga väga kursis pole. Konkreetset ravijuhist ei ole. Vabakava.“

Doktor Rammul märkis, et tema teada pole Eestis seksisõltlastele ka anonüümsete alkohoolikute organisatsiooni sarnast tugigruppi ehk AA moodi kooskäimise võimalust – ehkki seda tema mäletamist mööda mõni aeg tagasi püüti luua. Nii tuleb seksisõltlastel oma probleemi käes üksi kannatada või siis tõesti arstile pöörduda.