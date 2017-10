On üldteada, et kui kaks inimest satuvad vabatahtlikult ruumi, mis pakub kas või illusiooni privaatsusest, siis kipuvad asjad käest ära minema ja. Sõidukid ei ole selles osas erandiks, eriti kui räägime tulevikus ise sõitvatest autodest.

Näiteks ühe miili klubi loodi varastel 1900-ndatel, kui piloot Lawrence Sperry, olles leiutanud autopiloodi eelkäija, pani seda katsetades kaalule enda ja oma naissõbra elu. See töötas, samamoodi nagu töötab ka autodesse pandav autopiloot. See annab meile vaba aega, kuid ka vabad käed. Ja võimaluse, hakata ... muuhulgas seksima.

Seks isesõitvas autos ei ole vältimatu ainult soodsate võimaluste kokkulangemise tõttu. See on ka traditsioon. Ford Motors’i ajaloolane David Lewis lahkas 1983. aasta raamatus „Auto ja Ameerika kultuur” ühes essees autoseksi varajasi aastaid, kirjeldades Model T-des oma ihadele järele andvaid flappereid ja ebasündsusele kalduvat postkaarti 1930-ndatest, millel on kujutatud naist, kes palub juhil kasutada „mõlemat kätt”.

„Kui vaid auto juhiks end ise,” vastab juht. Seega mõistsid isegi kiimalised Teise maailmasõja eelsed karikaturistid, et kui saabuvad isesõitvad autod, saabub ka seks isesõitvas autos. Küsimus ei ole, millal, küsimus on ainult logistikas.

Kuidas see toimib, kui kiiresti juhtub, kas see on legaalne ja mida arvavad autotootjad, loe edasi Acceleristast.