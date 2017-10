Sügisgarderoobi puhul ei oota keegi, et sa paneksid selga oranži T-särgi. Aga seda põnevam tulemus on. Juurde sobivad näiteks heledad teksad, heledad Vans’i tennised ja kerge tumesinine jope.

Sügisilmad toovad rõivastuses välja rohkem jahedama ja pimedama aastaajaga sobivaid tumedamaid ja kivivärvi toone. Paraku muutub see veidi monotoonseks, kirjutab Esquire . Ning lihtne viis oma muidu hallivõitu sügises outfiti ilmestamiseks on lisada sellele vürtsina törts neooni. Kuidas seda teha?

Ülikonnaga värvilisi sokke kanda on igav. Aga märksa ägedama väljanägemise saavutad siis, kui kitsenevate teksade all on neoonkollased või muud neoontooni sokid. Juurde mokassiinkingad ja näiteks oliiviroheline kapuutsiga pusa.

Neoonvärvi tennis või toss on nii ergas kui üks jalanõu üldse olla saab. Et riietus oleks kenasti tasakaalus, siis püüa hoida ülejäänud esemed ühes toonis – kogu tähelepanu läheb su jalgadele. Näiteks must pusa, must bomberjope ja mustad kitsamad teksad.