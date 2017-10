Soome kaitsetööstusettevõte Patria sõlmis Mootor Grupiga lepingu, millega omandab 60% Eesti suurima kaitseväetehnika hooldust teostava ettevõtte Milrem LCM OÜ aktsiatest. Ülejäänud 40% aktsiatest kuulub Eesti ettevõttele Sinrob OÜ, mis kuulub Milremi tänasele juhatuse esimehele Kuldar Väärsile.



Milremi omandamine on osa Patria uuest strateegiast, mille üheks põhiliseks kasvualaks on elutsükli tugiteenuste pakkumine koostöös kaitsejõududega, eriti Põhja-Euroopas. Patria eesmärgiks on Milremi pädevust ja suutlikkust edasi arendada, samal ajal kui ettevõtte juhtimine jääb ka edaspidi eestlaste kätte.

„Loodame jätkata Eesti kaitseväega tihedat koostööd ning panna aluse partnerlusele ka uutes valdkondades, milles omame juba häid kogemusi Soomest ja mujalt. Samuti loob Milrem LCM omandamine meile hea võimaluse kasvamiseks ka teistesse Balti riikidesse,“ kommenteerib Patria rahvusvaheliste tugikoostööde president Lassi Matikainen.

„Milrem on arendanud oma teenuseid olemaks Eesti kaitseväele kindlaks ja usaldusväärseks partneriks. Patria märkimisväärne kogemus ja oskusteave aitavad meil jätkuvalt kasvada ja laiendada oma teenuste ulatust,“ lisab Milrem LCM OÜ juhatuse esimees ja kaasomanik Kuldar Väärsi.

„Meie eesmärgiks on pakkuda terviklikke ja professionaalseid elutsükli tugiteenuseid kogu kaitsetehnikale.“

Eestil ja Soomel on pikaajalised koostöötraditsioonid. Käesoleva partnerluse läbi müüs Soome juba 2004. aastal Eesti Kaitseväele 60 Patria XA soomukit. Nii Patrial kui Milremil on XA sõidukipargi ülalpidamisel kanda oluline roll.



Patria on tunnustatud kaitse-, julgeoleku- ja lennundusvaldkonna elutsüklitoe teenuseid ja tehnoloogialahendusi pakkuv ettevõte. Lisaks Soomele on ettevõttel üksused Rootsis, Norras, Eestis, Poolas, Araabia Ühendemiraatides, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Aafrikas. Patrias töötab 2800 professionaali. Patria kuulub Soome riigile (50,1%) ja Norra Kongsberg Defence and Aerospace AS-ile (49,9%).



Milrem osutab kaitse- ja julgeolekusektorile rasketehnika ja relvastuse, relvasüsteemide ja muu militaarvarustuse elutsüklitoe teenust. Ettevõte teostab kaitsejõudude XA-180 ja XA-188 soomukite ning teiste Tallinnas ja Võrus asuvate militaarsõidukite hooldust ja remonti.