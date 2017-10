Toiduga libiido tõstmise esimene samm on veenduda, et sa üleüldiselt korralikult sööd. Rosenberg märgib, et tema soovitused võivad olla tavapärastest veidi erinevad. Esiteks ei soovita ta vähese rasva dieeti. Kui sa saad oma igapäevasest kalorikogusest umbes 30% rasvade näol, siis on su kehal kõik vajalik libiidoga seotud hormoonide tootmiseks.

Kas poleks tore, kui su seksuaalelu paraneks lihtsalt seeläbi, et sa sööd õigeid toite? Noh, see on täiest võimalik, kinnitab erinevate meditsiini- ja fitnessivaldkondade spetsialist doktor Mark Rosenberg veebisaidil Foodtrients.com .

Doktor soovitab samas tungivalt visata menüüst välja rafineeritud teraviljatooted ja eeltöödeldud toidud. Need löövad veresuhkru taseme nässu ning tekitavad väsinud, paksu ja laiska tunnet – mida sa magamistoas just ei vaja.

Näksida on soovitav värskeid puu- ja juurvilju ning seemneid ja pähkleid. Neist saab aeglaselt põlevaid süsivesikuid, mis hoiavad keha energiataseme kõrgel. Ühtlasi annavad need kõvasti kiudaineid. Kiudained loovad kehas korrapära. Korrapärase enesetunde puhul oled ühtlasi energilisem ja sul on hea olla. Ja nii on vähem tõenäoline, et magamistoas juhtub piinlikke momente.

Olgu, aitab üldistest nõuannetest. Jätkame nende toitudega, mis annavad seksiisule kohe vunki.

Toidud, mis annavad seksiisule kohe vunki

Seksuaalset sooritust parandavad ja kirge kergitavad toidud, mis sisaldavad rohkelt tsinki. Sageli on seksuaalsete häiretega kimpus meeste kehadel seda olulist mineraali vajaka. Mõned head tsingiallikad on austrid ja kaerahelbed.

Kaerahelbed on hea vahend päevale sellise stardi andmiseks, et see lõppeb lõbusates toonides. Tegu on täisteratootega, mis sisaldab ohtralt kiudaineid, palju valku ja tsinki. Austritel on ausalt välja teenitud afrodisiakumi maine – vähemalt meeste puhul.

Ja erutust aitavad võimendada ka soojendavate omadustega toidud. Ingver ja kajenni pipar on kaks väga head valikut. Ühtlasi parandavad need vereringet, mis võib kaasa aidata paremale sooritusele. Kajenni pipar on väga mitmekülgne vürts, mida võib kasutada pea kõigis toitudes. Ingverist saab maitsvat teed.