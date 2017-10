Elektriautode tootja Tesla teatas, et kutsub tagasi 11 000 Model X-i ja põhjuseks on asjaolu, et üksikutel neist on väike probleem tagumise istmega.

Digital Trendsi teatel märkis Tesla, et umbes kolmel protsendil eelmise aasta 28. oktoobri ja käesoleva aasta 16. augusti vahel toodetud X-i linnamaasturitest on selline häda, et allalastud asendist uuesti üles tõstetud tagaiste ei lukustu korralikult. Nii võivad reisijad õnnetuse korral olla rohkem haavatavad.

Ühestki õnnetusest seni teatatud ei ole. Hea uudis on aga see, et nimetatud vea kordategemiseks kulub vaid kümme minutit.