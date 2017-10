Itaalia äripealinna Milanot ei saa enam halluses süüdistada: staararhitekt Stefano Boeri on lasknud sinna püstitada kaks taimekattega pilvelõhkujat. BBC Traveli teatel katab maju umbes 800 puud ja 15 000 taime, mis kokku on võrdväärsed 20 000 ruutmeetri metsaga.

Kestlikud kortermajad soodustavad mikrokliimat, tootes niiskust, imades süsihappegaasi ja tootes vastutasuks hapnikku. Ühtlasi on need koduks paljudele lindudele, liblikatele ja teistele putukatele. Kui projekt 2014. aastal valmis, tundus see radikaalne, ent nüüd saab Studio Boeri tellimusi kõikjalt maailmas. Käsil on eri projektid Hiinas, Šveitsis ja Hollandis. ÕL