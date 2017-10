Tesla, mis nii võimsalt on olnud pioneeriks elektriautode ja akutehnoloogiate vallas, seisab silmitsi päris elu raskustega. Juulist septembrini on suudetud tootmisliinilt maha veeretada vaid 260 Model 3, ning ligi pool miljonit eeltellijat vaatavad ehmunult kalendrisse, mõeldes, millal nende järjekord võiks jõuda – samas tempos jätkates tõenäoliselt mitte enne 2025. aastat.

Elon Musk andis Twitteris teada, et Tesla Semi esitlus lükkub Model 3 tootmisraskuste tõttu novembrisse ning „rahva-elektriauto” ettetellijatel tuleb oma unistuste sõidukit oodata arvatust kauem. Osa investoreid on muutunud närviliseks, sest kardetud stsenaariumid hakkavad tõeks saama.

Suurtele numbritele otsa vaadates ei olegi asi nii hull, tänavu kolmandas kvartalis tootis Tesla kokku 26 125 elektriautot, neist 14 065 Model S ja 11 865 Model X. See on seniste aegade tootmisrekord, aga ei lohuta kuigivõrd Model 3 tulevasi omanikke, sest septembris pidi tehase jõudlus olema juba 1500 „rahva-elektriautot”.

Elon Musk on oma töötajaid poolavalikult hoiatanud, et Model 3 tootmisliinide käivitamine tõotab vähemalt 6 kuud tõelist põrgut. Ühiste pingutuste tulemusena on klientidele tänaseks kätte antud juba 220 Model 3 sõidukit, ülejäänud on olnud tehase oma töötajatele testimiseks, et sõeluda välja mudeli lastehaigused.

Avalikkusele on Elon Musk põhjendanud Model 3 viivitust ootamatult tekkinud pudelikaeltega: „Kuigi suurem osa meie tootmise allüksustest nii California autotehases kui Nevada Gigafactorys on võimelised täie rauaga töötama, on neist käputäis saanud takistuseks, miks me ei saa toota nii palju kui lootsime.”