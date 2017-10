Kas sa oled voodis seikluslik? Mitte selles mõttes, et sa harrastad mõnda konte väänavat sekspoosi – no ikka päriselt seikluslik, kirjutab Men’s Fitness. Näiteks: kas sa oleksid valmis proovima interaktiivseid seksmänguasju, mis ühilduvad pornofilmiga, või astraalseksi? Kui vastus on jaatav, siis võiks sulle ilmselt pakkuda huvi alljärgnevad värske uuringu tulemused.

Teadusdoktor ja futurist Ian Pearson on ennustanud, et aastaks 2050 põrutame kõik roboteid. Ja et tolleks ajaks on see täiesti normaalne. Tegelikult isegi tavalisem kui seks teiste inimestega.

Et seda teooriat kuidagi testida, siis korraldas YouGov Omnibus uuringu ning küsis ameeriklastelt, mida arvavad nad vahekorrast hüperseksuaalse robotiga.