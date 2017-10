„South Park“ – Ameerika animasari, mis on eelkõige tuntud oma äärmiselt terava satiiri poolest – naaseb käesoleval nädalal videomängude maailma. Teisipäeval, 17. oktoobril, ilmub rollimäng „South Park: The Fractured but Whole“.

Tegemist on järjeosaga 2014. aastal ilmunud mängule „South Park: The Stick of Truth“, mis pilas kõike ja kõiki, ent eelkõige just erinevaid fantaasiafilme, -sarju ja -mänge. Järjeosas satuvad kriitikatule alla aga superkangelased ja nende enneolematult suur ülekaal tänapäevases popkultuuris.

Mängu stsenaariumi eest vastutavad taaskord sarja loojad Trey Parker ja Matt Stone isiklikult, teose arendajaks on sel korral aga Prantsuse mängustuudio Ubisoft, kes eelmisel korral oli kõigest kirjastaja rollis.

Ning jah, teose pealkiri on tõepoolest nali tagumiku kohta.