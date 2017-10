Kui sinu ees seisab väljakutse kaalus alla võtta, siis hakkab mõistus automaatselt mõtlema ülivarajase ärkamise, pikkade tervisejooksude, ohtra salatisöömise ja kurvalt magamaheitmise peale. On hirmutav alustada seda teekonda, kuna meid halvab alateadlik mõte, et tõenäoliselt me sihtmärgini siiski ei jõua. Aga üks väikene muudatus mõtteviisis aitab viia selleni, et me isegi võime finišijoont lõpuks näha. Umbes nii nagu 50 aastaga 790 000 euro kogumine võib tunduda võimatu – aga kui annad endale aru, et see tähendab päevas 10 euro kõrvalepanekut, siis muutub väljakutse vähem kägistavaks.

Brobible on lühidalt vahendanud U.S. Newsis ilmunud lugu, kus kaalulangetamine on viidud molekulaartasandile ja kus välja toodud imepisikesed nipid, mille abil ühe aastaga kaalus 9 kilo alla võtta – ilma, et sa oma elustiili märkimisväärselt muudaksid.

1. Kord nädalas jäta hamburgeri vahel olev juust söömata. Aastaga jätad nii manustamata 5876 kalorit ja kaotad kaalus 900 grammi.