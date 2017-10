Spetsialistide sõnul võib lennukiga reisides valel ajal norskamine viia püsivate tervisekahjustuse tekkeni, vahendab Brobible.

Farmatseut Angela Chalmers on Expressile selgitanud, et kõrguse kiire muutumine mõjutab kõrvas oleva õhu rõhku. Nii tekib kuulmetõris vaakum ning kõrvades tekib blokeeritud ja lukustatud tunne.

„Püüdke õhkutõusu ja maandumise ajal mitte magada, kuna nii ei saa te piisavalt sagedasti neelatada ja see võib tekitada kõrvade blokeerumist,“ sõnas ta.

Sama sõnumit on levitanud tervisesait MedlinePlus. „Õhkutõusu või maandumise ajal magamine võib tekitada reisijatele kõrvaprobleeme,“ on seal kirjutatud. „Põhjuseks muutused õhurõhus, mis tekivad, kui lennuk kiiresti kõrgust kogub või kaotab. Tavaliselt soovitatakse reisijatele sel ajal neelatada, juua vett või närida nätsu, et vältida kõrvade plõksumist. Kui inimene magab, siis ei saa ta seda teha.“

Väidetavalt võib õhurõhumuutuste ajal magamine põhjustada erinevaid sümptomeid alustades uimasustundest ning lõpetades isegi kõrvapõletiku, trumminaha kahjustuste, ninaverejooksu ja tõsiste kuulmiskahjustustega.