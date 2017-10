Toshiba on arendanud välja uue kiirlaetava aku, mis firma väitel võimaldab elektriautodel sõita kolm korda kaugemale kui praegu ja on seejärel uuesti täislaetav vaid minutitega. Elektriautode tootjate põhieesmärk on maksimeerida ühe laadimisega saavutatavat sõiduulatust. Parimad särtsukad suudavad praegu ühe laadimisega läbida 600 ja rohkemgi kilomeetrit, aga takistavaks asjaoluks on laadimine, mis on pikaldane ning mida ei saa igal pool teha. Seetõttu sõltub elektrisõidukite omaksvõtmisel väga palju uutest akutehnoloogiatest: kui palju võimaldab üks akupakk sõita ühe korraga ning kui ruttu saab seda laadida? Tesla räägib paarikümnest minutist, Toshiba aga superkiirlaadimisest, mis võimaldaks aku 80%-ni täis laadida paari minutiga.

Toshiba on arendanud välja uue kiirlaetava aku, mis firma väitel võimaldab elektriautodel sõita kolm korda kaugemale kui praegu ja on seejärel uuesti täislaetav vaid minutitega.

Toshiba SCiB on saamas uut sisu Toshiba’s SCiB (Super Charge ion Battery) on erinevates vormides saadaval olnud alates aastast 2007, põhilubadusega, et ta saavutab laadimisel 90 protsenti võimsusest kõigest viie minutiga. Tootja hoopleb ka 10-aastase elueaga ja kõrge turvalisuseastmega ning sellega, et need akud on kasutusel hulgal silmapaistvatel elektrisõidukitel, sh Mitsubishi iMiEV ja Honda Fit EV. Praegune SCiB kasutab anoodina liitium-titaanoksiidi, kuid Toshiba ütleb, et nüüd on anoodi jaoks olemas parem materjal. Järgmise generatsiooni SCiB kasutab anoodi jaoks uut ühendit nimega titaan-nioobiumoksiid, millest Toshibal õnnestus moodustada kristallistruktuur, mis suudab liitiumioone tõhusamalt talletada. Nii palju tõhusamalt, et energiatihedus on kahekordistatud. Toshiba on katsetanud aku uut 50-Ah versiooni ja nendib, et ka sellel on suurepärane turvalisus ning pikk eluiga, säilitades peale 5000 laadimistsüklit 90 protsenti oma võimsusest.