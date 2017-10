WPA2 on protokoll, mida kasutatakse kõikide moodsate WiFi võrkude turvamiseks, seega rünne toimib kõikide moodsate kaitstud WiFi võrkude vastu. Eelkõige on ohustatud WiFi võrkude kasutajad (kliendid). Siiski tuleb esimesel võimalusel uuendada ka pääsupunktide püsivara.

Ründe ennetamiseks on vaja toode uuendada kohe, kui tootja on väljastanud turvapaiga.

Eelkõige on ohustatud arvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid jt seadmed, mis kasutavad järgmisi operatsioonisüsteeme: Linux (sealhulgas Android 6.0 ja uuemad); MacOS ja IOS-i versioonid, mida Apple praegu toetab. MS Windows 7-le ja 10-le on väljastatud juba tarkvarauuendused, mille paigaldamiseks tuleb kindlasti veenduda, et automaatne tarkvarauuendus on sisse lülitatud ja uuendused on paigaldatud.

WiFi parooli muutmine ei enneta rünnet ega aita ründe võimalust ennetada. WiFi parooli muutmise asemel tuleb kontrollida, kas füüsilistele seadmetele on olemas uuendused ning võimaluse korral tuleb uuendada ruuteri püsivara. Alles pärast ruuteri tarkvara uuendamist võib veel lisameetmena WiFi parooli muuta.

Rünne on teostatav nii WPA1 kui WPA2 protokollide vastu, isiklike ja ettevõtete võrkude ning kõikide kasutatavate šifrite vastu (WPA-TKIP, AES-CCMP ja GCMP). Kindlasti ei tasu ajutiselt kasutada WEP protokolli, kuna see on veelgi haavatavam kui WPA2.

Turvalisuse huvides tuleb meeles pidada põhitõdesid:

* Kasuta HTTP ühenduse asemel alati HTTPS ühendust.

* Ära saada konfidentsiaalset infot üle krüpteerimata ühenduse, sest info saadetakse sel juhul edasi lihtteksti kujul.

* Lisaturvalisuse tagamiseks kasuta VPN-teenust.

* Ära kasuta ilma äärmise vajaduseta avalikke WiFi võrke.

* Ära külasta kahtlaseid veebilehti ning ära paigalda arvutisse tundmatute tootjate tarkvara.