Kondoom on parim kaitse suguhaiguste ja soovimatu raseduse vastu, aga sellega võib olla ka probleeme, kirjutab Men’s Health. Sobimatu suurusega kumm võib paigaldades katki minna, ära libiseda, liiga tihkelt ümber istuda – ja üleüldse muuta seksi palju vähem ägedaks, kui see peaks olema.

Aga USAs Bostonis tegutsev ettevõte myONE Perfect Fit tahab seda olukorda muuta. Firma on loonud 60 erinevas suuruses kondoomi. Erinevaid pikkusi on kümme, vahemikus 12,5 ja 23,9 cm ning ümbermõõduga 9,9 kuni 11,4 cm.

See pole üldse mitte väike asi, kui arvestada, et väljaandes The Journal of Primary Prevention ilmunud uuringu kohaselt ütles üks inimene kümnest, et viimati kondoomi kasutades oli probleeme selle sobivusega.

Klientide reaktsioon ütleb toote vajalikkuse kohta kõik: firma juhi teatel oli vaid üks tund pärast kaitsevahendite müükipaiskamist juba tellitud kõiki 60 erinevat kondoomisuurust.