2. Jälgi, et rehvid poleks ülepumbatud – jätmaks autost muljet, et see erksamalt reageerib.

6. Esimese asjana vaata keredetailide vahelisi pragusid. Hea viis näha, kas auto on osalenud õnnetuses ja on pärast seda kehvasti remonditud. Seejärel vaata ega rehvid pole ebaüjtlaselt kulunud (seest- ja väljastpoolt). Ava kapott ja otsi lekkeid. Pane süüde sisse ja uuri, kas kõik elektriseadmed töötavad. Keera rooli ja veendu, et selles pole lõtku. Tee proovisõit. Keera raadio kinni ja kuulata, ega pole märgata ebatavalisi hääli. Veendu, et käigud lülituvad sujuvalt. Testi pidureid. Kui sul on sõber kaasas, lase tal järele sõita ja kontrollida summutist väljuvat suitsu.