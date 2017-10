Soomlaste poolt arendatud mobiilimäng „Angry Birds“ ei pruugi mängumaailmas olla niivõrd tähtsal kohal kui näiteks 8 aastat tagasi, ent jätkuvalt omatakse piisavalt haaret, et lisada enda mängu maailmakuulus hevibänd Iron Maiden, kirjutab Kotaku.

Põhiseeriasse mittekuuluv mobiilimäng „Angry Birds Evolution“ lisab enda teosesse 18. oktoobril Briti bändi zombimaskotil Eddie'l põhineva tegelase. Siiski on tegemist lühiajalise sündmusega, sest uus linnuke on mängust leitav vaid kaks nädalat ning lahkub sealt peale Halloweeni. Lühikese ajaperioodi jooksul on aga võimalik kinni püüda Eddie 4 erinevat versiooni, mis kõik põhinevad Iron Maideni albumitel „Killers“, „Powerslave“, „Somewhere in Time“ ja „The Book of Souls“.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil Soome kurjad linnud muusikutega koostööd teevad. Aastal 2012 ilmus facebooki mängus „Angry Birds Friends“ lisaepisood „Angry Birds Green Day“, kus figureerisid Ameerika punkrokkbändi liikmed.