Aastal 2015 poelettidele jõudnud seikluslik rollimäng „The Witcher 3: The Wild Hunt“ võitis kiirelt nii mängijate kui ka kriitikute südamed ning juba sama aasta lõpus nopiti ohtralt auhindu. Nüüd aga selgub, et kiidusõnu pälvinud teose arendusstuudio, Poolast pärit CD Projekt RED, ei ole töötajate vastu armuline, kirjutab Polygon.

Veebiportaalis Glassdoor – mõeldud selleks, et töötajad saaksid enda tööandjatele anonüümselt arvustusi kirjutada – on viimaste kuude jooksul tekkinud suurem arv negatiivseid hinnanguid, mille adressaadiks CD Projekt RED. Muuhulgas heidetakse ette ebanormaalselt pikki töötunde, halba personalijuhtimist ning juhtpositsioonil olevate inimeste rumalust selles osas, mis puudutab videomängude tegemist. Üks töötaja soovitas teistel lausa pensionile minna või perele keskenduda.

CD Projekt RED otsustas halvustavaid arvustusi kommenteerida enda twitterikontol, kuhu postitati avalik kiri stuudio kaasasutaja Marcin Iwinski ja juhi Adam Badowski poolt. Selles avaldatakse, et peale „The Witcher 3“ ilmumist kasvas stuudio 200-pealine töötajaskond kahekordselt ning sellise arvu puhul on loomulik, et inimesed otsustavad uutele jahimaadele asuda. Osad neist on lihtsalt otsustanud lahkuda negatiivsete emotsioonidega.

Lisaks annavad Iwinski ja Badowski mõista, et kui töötajad pinget ei talu, pole neil CD Porjekt REDi seinte vahele asja. Meeste sõnul on vaja iga uue projekti puhul ratast uuesti leiutama hakata ning seda isegi juhul, kui varasem valem töötab, sest just sel moel suudetakse mängijateni tuua parim produkt.

Viimase paari päeva jooksul on Glassroomi lehel Poola mängustuudiole antud nii mõnigi positiivne hinnang, ent kas sellega suudetakse pea kohalt pilvi laiali ajada, keegi vastata ei oska. Hetkel töötab stuudio futuristliku rollimängu „Cyberpunk 2077“ kallal.