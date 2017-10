Rammusa apartheidisüüdistuse lähtekohaks on ajakirjanik Keno Versecki kirjutatud artikkel kodakondsuseta inimeste elust Eestis ja Lätis. Lugu ilmus Saksa ajakirja Der Spiegeli veebiväljaandes 3. oktoobril ning kujutab kodakondsuseta inimeste olukorda Lätis ja Eestis õige mustades värvides: nad ei tohi valida, riigiametites töötada, neid ahistatakse pensionide arvutamisel ja välismaale reisimisel. Ning tõepoolest kasutab Verseck ühes lauses ka viidet rassieralduspoliitikale, sõnastades selle ebamäärase võrdlusena, et eelnev piirangute loetelu "kõlab nagu apartheid".

Rassieralduspoliitikale viitavat mõistet pruukis ka Venemaa föderatsiooninõukogu liige Aleksei Puškov, säutsudes Twitteris, et kui mõnes EL riigis on tõesti apartheid nagu Lääne meedia kirjutab, siis peaks Euroopa neile riikidele sanktsioonid kehtestama.

Versecki loos on mitmed näited, mis näivad meelega üldiselt sõnastatud, et anda olukorrast ühekülgne pilt. Näiteks väide valimisõiguse puudumise kohta ei vasta tõele Eesti suhtes, kus kodakondsuseta isikutel on õigus osaleda äsja lõppenud kohalike omavalitsuste valimisel. Ilma täpsustamata kõlavad kahtlasena väited, et mittekodanikud on ebasoodsamas olukorras pensionite maksmisel ja sõitudel piiri taha.