Polestar, Volvo grupi kähkusõitjate kaubamärk, avalikustas koos esimese mudeliga oma tulevikuplaanid. Kolm uut mudelit näevad ilmavalgust juba lähiajal. Polestar 1 annab aimu, et uus autotaeva ere täht on sündimas – selles sõidukis saavad kokku tore disain ja head tulevikusuunalised mõtted. Ning P1 on alles algus!

2017. aasta suvel eraldus legendaarne performance-autode tootja Polestar omaette kaubamärgiks, et asuda tootma võimsaid elektriajamiga sportautosid. 17. oktoobril esitleti maailmale esimest nooblit 600-hobujõulist kaunitari, mis jõuab müügile 2019. aastal. Pole kahtlustki, uus täht on sündinud!

Thomas Ingenlath, Polestari peadirektor, väljendas maailma esmaesitlusel oma rõõmu uue tulija üle: „Polestar 1 on esimene auto, mille kapotil on margiks Polestar. Kaunis GT vapustava tehnoloogiaga seal sees – suurepärane start meie uuele Polestari kaubamärgile!”

600-hobujõuline hübriidajamiga Polestar 1 on tootja esimene auto, mis veereb tootmisliinilt maha juba 2019. aasta keskel. Tootja on uute mudelite tuleviku osas optimistlikult meelestatud, sest uudne lähenemine võimaldab paindlikku planeerimis- ja tootmisstrateegiat.

Kui palju on autol uksi ja istmeid, milline on jõuallikas, kui pikalt sõidab auto puht elektri peal, milline on 600 HJ võimsuse juures pöördemoment, milliste tehnoloogiatega on toetatud sõiduomadusi ja kuidas näeb välja omandimudel, loe edasi Acceleristast.