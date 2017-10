Viimaste aastate jooksul on sagenenud olukorrad, mil pahatahtlikud inimesed on sisse häkkinud kuuluste nutiseadmetesse ning varastanud (ja hiljem ka internetti paisanud) seal pesitsevad alastifotod, vahendab The Verge.

Aina tihenevad uudised järjekordsete aktifotode lekkest kinnitavad, et enda alastuse jäädvustamine on siin, et jääda. Kaitsmaks aga fotojäädvustusi oma aadamaülikonnast, on 21-aastased USA tudengitest ettevõtjad loonud mobiiliäpi Nude(inglise k alasti), mis lubab olla tõhusaim saladustepeitja.

Nimelt skanneerib rakendus automaatselt telefonis olevaid pilte ning kui satub mõne peale, mida arvab olevat aktifoto, paneb ta selle privaatsesse äpisisesesse andmepanka, mis on kaitstud PIN-koodiga. Muidugi saab äppi kasutada ka muudel otstarvetel ning soovi korral luku taha panna ka enda passipilte ja olulisi dokumente, ent rakenduse ametlik reklaamlause – seksikaim äpp eales – ei varja, mis on nende põhifookus.

Hetkel on rakendus saadaval vaid iPhone'il, ent jõuab peagi ka Androidile. Enda püksata piltide varjamise eest tuleb igakuiselt välja käia 1 USA dollar, samuti tuleb arvestada, et pilte uuriv algoritm ei ole täiuslik – aktifotodena võidakse käsitleda ka pilte, kus ilutsevad palja ülakehaga kogukad mehed.