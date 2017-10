Bear Grylls on ellujäämistarkuste spetsialist, temaatiliste telesaadete juht ja muuhulgas ka meesteajakirja GQ kaasautor. Ja ühtlasi tõestusmaterjal, et telekavaatamine võib olla vägagi kasulik. Nimelt jäid Michelle Pittman ja tema üheksa-aastane poeg Dylan kümme päeva Austraalia metsades ekseldes ellu vaid tänu sellele, et nad olid kõrva taha pannud Gryllsi saadetest nähtud ellujäämistarkusi.

Daily Telegraphi teatel pidi ema ja poja käik Mount Royali rahvusparki olema vaid lõburetk, aga ühel hetkel avastasid nad, et neil pole õrna aimugi, kus nad on ja kuidas asustatud paika tagasi saada.

Dylan pääses kümnepäevasest ekslemisest vaid putukahammustustega, tema ema aga oli väga nõrk ja vajas haiglaravi.

Pargi valitsusametniku Rob Posti sõnul rääkis naine talle, et metsas ekseldes kasutasid nad tarkusi, mida olid näinud briti seikleja Bear Gryllsi telesaadetest. Näiteks lakkusid nad vedeliku saamiseks taimedelt niiskust ja leidsid vett kuivanud ojasängidesse auke kaevates.

Ema ja poja otsingud kestsid neli päeva ja katsid hiigelsuurt maa-ala. Otsima hakati neid alles siis, kui keegi lähedastest leidis naise kodust plaanis olevate matkapaikade nimekirja ja seejärel tehti kindlaks tema auto asukoht.