Värske uuringu kohaselt pole truudusetutel meestel ja naistel petmise varjamiseks võimalik sisuliselt midagi ette võtta, sest ainuüksi hääletoon annab neid ära.

Maximi teatel ilmus vastav uuring teadusajakirjas Evolutionary Psychology. Teadlased Susan M. Hughes ja Marissa Harrison lasid uuringualustel kuulata kümne mehe ja kümne naise häälte salvestusi. Seejärel paluti teha hääle põhjal inimeste kohta järeldusi.

Leiti, et ilma igasuguse kontekstita ja sõltumata jutu sisust, oli võimalik inimese kohta saada vaid hääle põhjal terve hulk täpset teavet. Näiteks sugu (ilmselge), rass, sotsiaalne staatus ja isikuomadused. Vahepeal aga selgusid ka pikkus, kaal, näo sümmeetria ... ning ka see, kas tegu on truudusetu inimesega.

„Hääl sisaldab olulist infot kaaslase leidmise edukuse ja seksuaalkäitumise kohta,“ kirjutati uuringus.

„Pooled mõlemast soost kõnelnutest tunnustasid, et neil on elu jooksul olnud seksuaalvahekordi inimesega väljastpoolt püsisuhet (ehk nad on „petjad“), teine pool aga kinnitas, et pole oma partnereid iial petnud. Leidsime, et katses osalenud tõepoolest hindasid petmise ajalooga inimeste hääli petmise suhtes tõenäolisemaks.“