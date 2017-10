Külgkorv on üks lihtne õhtune kokteil, mille peamiseks koostisosaks konjak. Esquire’i retsepti puhul võlus meid eeskätt selle nimi.

Külgkorv on nii lihtne kui üks kokteil olla saab. Kolm koostisosa – konjak, apelsiniliköör ja sidrunimahl – raputatakse koos jääga läbi ja segatakse siis igaks juhuks üle. Kaunistusi pole vaja.

1920-ndatest pärinev Külgkorv on olnud populaarne peaaegu terve sajandi. „Minu arvates armastavad inimesed seda kokteili tänaseni, kuna see on lihtne,“ märgib New Yorgi joogikoha Brandy Library omanik Flavien Desoblin. „Me ei lähe hulluks ja ei hakka seda orhideede ja kurgiviiludega üle külvama.“

Alkoholi puhul ei maksa mõistagi unustada, et see võib kahjustada tervist ning seda tuleks kindlasti pruukida vaid mõõdukalt.