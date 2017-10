Toidu kojutellimine pole ei Ameerikas ega Maarjamaalgi võõras nähtus, ent tihtilugu tuleb selle tegemiseks ette võtta lisasamme, nagu telefoni kättevõtmine ja sellega helistamine või eraldi telefoniäpi kasutamine. Nüüd saab lõunasöögi tellida Facebookist välja logimata.

Facebooki Alex Himel väidab veebisaidi blogipostituses, et „Inimesed kasutavad Facebooki juba ammu selleks, et restorane uurida ja otsustada, kuhu sööma minna või kuskohast toitu tellida. Me lihtsalt tegime nende elu veelgi lihtsamaks.“ Antud võimaluse kasutamiseks on Facebook astunud partnerlusse mitme toidu kojutoomist võimaldava teenusepakkujaga kui ka paljude kiirtoidurestoranidega.

Võttes arvesse Mark Zuckerbergi plaane oma veebiplatvorm virtuaalreaalsusesse kolida ning vähemalt miljard kasutajat kaasa meelitada, võime vaid oletada, kuivõrd laisaks võib kujuneda inimkonna tulevik.