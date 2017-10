Kas sa vihkad seda, kui pead need head sissekantud teksad minema viskama? Aga aeg läheb edasi, märgib Real Men Real Style. Ühel hetkel peab iga mees leppima sellega, et tema rõivad hakkavad koost lagunema. Ära sina ole see kutt, kes narmendava särgi päris ribadeks kannab. Hoia silm peal alljärgneval kuuel hoiataval märgil, mis ütlevad, et su riietusesemed vajavad väljavahetamist või vähemalt mingeid meetmeid. Ja kui sa oled naine, siis hoia nende märkide osas silm peal oma mehe garderoobil – kui sa seda juba ei tee. 1. Riided istuvad halvasti seljas Ideaalis ostame riideid, mis meil hästi seljas istuvad, aga sageli juhtub, et kõigest hoolimata osutuvad näiteks püksid liiga lauaks või on ideaalselt istuva kaelusega särgil liiga pikad varrukad. Aeg-ajalt muutub ka meie kehakuju – mõnikord seetõttu, et mees ajab end paremasse vormi, enamasti aga seetõttu, et meie ainevahetus aeglustub ja kaal tõuseb. Kui rõivad enam ei istu, siis kas lase neid rätsepal kohendada või suru hambad risti ja osta uued.

2. Kanga rullumine

Ka kõige paremaid kangaid on raske igavesti lamedana hoida. Näiteks pintsakutel ja särkidel juhtub sageli aja jooksul seda, et kraeosa võtab ühtlase ja sirge asemel kurvis kuju. Enamasti tähendab see, et kangas on juba vana ja/või seda pole õigesti hooldatud. 3. Krae ja mansettide narmastumine Pole just üllatus, et riided hakkavad lagunema äärtest. Just mansetid, varrukaotsad ja kraekohad hakkavad esimesena narmendama ning õmblused hargnema. 4. Värvi tuhmumine Kui riie kulub õhemaks, hakkab selle värvitoon tuhmimaks muutuma. Näiteks teksasid saab luitunud värviga kenasti edasi kanda, aga enamasti tähendab tuhm värv seda, et riidetüki eluaeg on läbi. 5. Plekid Ka väike plekk, mis pesus maha ei lähe, võib olla rõivatüki surm. Kui see ka keemilises puhastuses maha ei lähe, siis pane vastu kiusatusele lemmikriideeset edasi kanda ja viska see minema. 6. Augud