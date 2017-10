Mõistatus: millel on drooni silmad, kõrbebagi keha ja laserpüss? Vastus: see on uus relva ja sensorite kooslus, mis asub ATV kestas ning suudab alla tulistada droone.

Popularmechanics kirjutab, et nii Kesk-Idas kui mitmel pool Euroopas toimub väikeste droonide relvastamine ja see teeb traditsioonilised sõjaväed närviliseks. Droonid on odavad, kättesaadavad, rasked avastada ning neid on juba kasutatud improviseeritud relvadena, näiteks sihtmärkidele käsigranaatide pillamiseks.

Nii püütakse leida vahendeid droonide vastu. Mõned sellised kaitserelvad segavad drooni ja selle operaatori vahelist raadiosidet. Teised koondavad valguskiired ühtlaseks vooks ja kõrvetavad sellega laserid lihtsalt taevast alla.