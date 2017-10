MachineGames ja Bethesda suutsid 2014. aastal tervet mängumaailma üllatada, kui üksikisikuvaates tulistamismängude žanrile aluse pannud „Wolfenstein“ seeria sai oma seitsmenda järje „Wolfenstein: The New Order“, mis sai koheselt positiivse vastuvõtu osaliseks.

Alternatiivset ajalugu (kus natside sõjakäiku olid abistamas ka näiteks suured metallkoerad) tutvustav teos saab juba järgmisel nädalal järjeosa „Wolfenstein II: The New Colossus“. Lisaks Teise maailmasõja võitmisele on natsid okupeerinud ka Ameerika Ühendriigid ning ainus mees, kes neile vastu suudab astuda, on B.J. Blazkowicz – Poola juurtega Ameerika spioon. Mehe ülesandeks on kukutada natside võim ning pasunasse anda nii Hitlerile kui ka tema robot-sõduritele.

„Wolfenstein II: The New Colossus“ jõuab poelettidele järgmise nädala reedel, 27. oktoobril, platvormideks PC, PlayStation 4 ja Xbox One. Uuel aastal ilmub teos ka Nintendo Switchil.