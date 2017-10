Auto baseerub PSA kontserni uuel EMP2 platvormil, mida kasutab näiteks C4 Picasso, kuid ka kontsernikaaslased Peugeot Expert ja 3008. Selle väljatöötamine maksis 630 miljonit eurot ning proovisõit veenis, et kulutatud raha läks asja ette. Kuna uus platvorm on varasemast kergem, kaaluvad ka sellele ehitatud autod oma eellastest vähem.

Autot müüakse kolmes erinevas pikkuses – 4,6 kuni 5,3 meetrit – ja see võib sisaldada viis kuni üheksa istekohta. Istmed on olenevalt varustustasemest pööratavad ning soovi korral ka eemaldatavad. See loogika aitab pea kõigil soovijatel leida sobilik tasakaal istekohtade ja pagasiruumi vahel.

Väikebuss on saadaval neljal varustustasemel: Live, Feel, Shine ja Business VIP. Viimane lisab 1+1 nahkistmed, kuid täielikuks luksuseks tuleb lisavarustuse lehelt nii mõndagi juurde osta.

Proovisõiduautoks oli Citroën Spacetourer väikebussi tippversioon – BlueHDi 180 AT L3 Business VIP, millele oli lisatud praktiliselt kõik kellad ja viled, mis tänapäeval võimalik on lisada.

Kuus täisnahast kaptenitooli tüüpi istet, Webasto eelsoojendus ning jalaviibutusega avanevad uksed on vaid mõned näited, kuidas Spacetourer kõrgklassi pürgib. Ka tagaluuk avaneb tippversioonil üles, mitte kahes osas külgedele. Küll saab selle ülemist klaasosa vajadusel eraldi avada.

Väliskuju

Külg- ja tagantvaates on kolm sõsarat Peugeot Traveller, Toyota Proace ja Citroën Spacetourer peaaegu identsed, eest on aga selgelt tegu Citroëniga. Auto muutus eelmise põlvkonnaga võrreldes kompaktsemaks ja see on väljanägemisele tulnud ainult kasuks.

Kuigi moodsad väikeautod tunduvad seest suuremad, kui väljast, siis üheksa täismõõdus kohaga bussi puhul on see üllatav. Jahmatab Spacetoureri võime mahtuda nii laiuse kui kõrguse poolt sinna, kuhu pääsevad vaid sõiduautod.

Ka uue superministeeriumi maa-alusesse parklasse mahtus Spacetourer ära. Napilt, aga kindlalt. Seda võimaldab auto vaid 1,9-meetrine kõrgus.