Misasi see on? Oktoberfesti kuldse purjakiloleku asemel pakutakse siin peeti seesamiseemnetega? On see friigifest? Aga see lollus on nii loll, et omamoodi armas kohe! Ainult et kui keegi tuleb otsima tavapärast märzenit, siis ajage ta kaikaga eemale ... see EI OLE märzen!