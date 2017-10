Perega reisides soovitab Pöyry kindlasti külastada Helsingis asuvat Korkeasaari loomaaeda, mis on koduks ligi 150 loomaliigile. Asudes eraldi saarel, on see hea võimalus veeta päev värskes õhus ning loomulikult teha tutvust Soome loodusliku keskkonna ning seal elavate loomadega.

“Sel sügisel on just koolivaheajale mõeldes keskendutud Soome metsades elavatele loomadele. Eksootilisema kogemuse saamiseks on võimalik näha ka tiigreid ja lõvisid kaslaste orus ning jalutada läbi ahvide kindlusest. Kindlatel kellaaegadel saab loomadele ka ise süüa anda,” rääkis Pöyry.

Korkeasaari loomaaia lahtiolekuajad ja päevase programmi, sh loomade toitmise ajad – leiab veebiaadressilt www.korkeasaari.fi.

Suplus merevees ja lõõgastus saunas

Mis võiks rõskel sügispäeval olla mõnusam kui lõõgastuda spaas, seepärast tasub külastada eelmisel aastal avatud merebasseini Allas Sea Pool. “Helsingi kesklinnas turuplatsi kõrval asuvas Allase merebasseinis saab lisaks suurele 27kraadise veega basseinile ja lastebasseinile supelda suures merevee basseinis, mille temperatuur sõltub ilmast ja aastaajast. Pärast värskendavat suplust Läänemeres saab end üles soojendada ehedas Soome saunas,” sõnas Pöyry. Lisainfot keskuses toimuvate ürituste kohta leiad www.allasseapool.fi.

Disainikvartalis käed saviseks

Kuldse sügisilma nautimiseks võib sammud seada ka Helsingi disainikvartalisse (www.designdistrict.fi), kust leiab ligi 200 disaini-, sisustus- ja antiigiäri ning rõiva- ja ehtepoodi. “Tegemist on tõelise disainimekaga, kust leiab põnevaid poode, maitsvaid toidukohti ja galeriisid. Kvartalisse on peidetud ka laste kunstikeskus Annantalo, kus saab käed külge panna mitmes erinevas lastele mõeldud töötoas. Sealkandis olles tasub läbi põigata ka vanasse koolimajja ehitatud Helsingi Disainimuuseumist, mis pakub inspiratsiooni igas vanuses külalisele,” lisas Pöyry.

Junibackenis ootab suuri ja väikesi Astrid Lindgreni raamatutest tuttav seltskond. (visitHelsinki)

Astrid Lindgreni maailm

"Stockholmis, mida peetakse Põhjamaade Veneetsiaks, leidub lastele kuhjaga põnevaid tegevusi, mis ühtlasi pakuvad rõõmu ka täiskasvanutele," ütles Sabine Dubreuil agentuurist VisitStockholm.

Oma sõnade kinnituseks soovitas ta esmalt Stockholmis Djurgardeni saarel asuvat muinasjutumaailma Junibackenit, kust leiab kõik teada-tuntud Astrid Lindgreni raamatukangelased. “Teiste seas saab lähemalt tutvust teha Karlssoniga, Meistri-Märteniga ning mürada Pipi Pikksuka Segasumma suvilas. Kindlatel kellaaegadel väljuva Muinasjuturongiga saab sõita läbi Astrid Lindgreni raamatumaailma ning kogeda omal nahal, milline oli igapäevaelu Bullerby külas või meisterdetektiiv Kalle Blomkvisti ja Madlikese juures,” ütles Dubreuil.

Junibackenis ei tohiks igav hakata ka lapsevanemat, sest Lindgreni tegelased on vähemalt sama tuttavad neilegi. Ning kõige krooniks saab lõunasöögiks nautida kuulsaid Rootsi lihapalle või Pipi lemmiktoitu – pannkooke. Kõik see, mida Junibackenis näha ja teha saab, on täpsemini kirjas aadressil www.junibacken.se.

Elu läbi kassi silmade

Tänavu aasta parima lastemuuseumi auhinna pälvinud Stockholmi tehnikamuuseumi (www.tekniskamuseet.se) kollektsioonist Megamind leiab ligi 50 erinevat interaktiivset näitust, mis tutvustavad lastele põnevat teadus- ja tehnikamaailma. Tähelepanuväärne on ka muuseum ise, mille arhitektuur on n. ö. üles ehitatud inimajule – juba muuseumisse sisendeda tuleb läbi hiiglasliku kõrva. “Lisaks avaneb lastel võimalus kogeda elu läbi kassi silmade, kõndida tasakaalu hoides üle “ujuva silla”, värvida enda silmadega või juhtida satelliiti,” loetles Dubreuil lastes alati elevust tekitanud atraktsioone.

Vasa laeva ornamentidest ja puitosadest on ligi 95% säilinud. (Vida Press)

Tõelise kunstielamuse saab aga Stockholmi ajatust klassikast ehk Vasa muuseumist – Vasa on ainuke säilinud 17. sajandi laev kogu maailmas, mille tellis Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1626. aastal. Kuna laeva originaalosad ja puitornamendid on säilinud ligi 95% ulatuses, muudab see Vasa laeva unikaalseks kunstiliseks vaatamisväärsuseks. "Mõeldud on ka spetsiaalselt lastele – näiteks on muuseumis tehtud kaks pererada, esimene neist sobib 3– 8–aastastele ning teine vähe suurematele ehk alates kuuendast eluaastast," märkis Dubreuil. Lisainfot leiad aadressilt www.vasamuseet.se

Pallimeri ja Kolm Põrsakest

Koolivaheajale on mõeldud ka laevadel. Sõltuvalt valitud laevast võid Rootsi kruiisil jälgida Kolme Põrsakese teadusetendusi, möllata laste- ja perekeskuses Seaside/Lottemaa või osaleda koolivaheajal avatud laste- ja noorteala ettevõtmistes.