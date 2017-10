Väljapoole Euroopa Liitu sa ilma selleta ei pääse. Kui sul pole passi, on see sama, kui sul poleks raha.

3. Multitööriist

Kujutad sa ette, et sul on pidevalt taskutes 14 erinevat tööriista?

4. Pudeliavaja-korgitser

Härrasmees saab alati õlle või veini lahti.

5. Hea kirves

Mõnus kaminapuid teha. Lisaks näeb see ju hea välja, kui seisab sul esikus seinal.

6. WD-40

Õige mehe majas ei kriiksu miski.

7. Akutrell

12 volti jõudu on kõik, mida sa vajad.

8. Õlakott

Ülipraktiline, kui lähed kuhugi nädalavahetust veetma.

9. Villane tekk

Suur. Ja pidevalt auto pakiruumis.

10. Mootorsaag

Sest millegagi peab ju kirvele lõhkumistööd ette valmistama.

11. Töökindad

Ilma nendeta on sul puid raiudes viie minutiga rakud pihus.

12. Puusepalood

Ilma selleta ei saa kenasti piltigi seina riputada.

13. Töösaapad

Tennistega garaaži saagima ju ei lähe.

14. Matkasaapad

Saapad kõigiks muudeks olukordadeks peale füüsilise töö tegemise.

15. Tungraud

Et autol rehvi vahetada ja vajadusel maal välikempsu alumist tala vahetada.

16. Haamer

Hea haamer teeb ära pooled tööd.

17. Õli- või gaasilatern

Taskulambivalgel näeb laagriplats liiga kunstlik ja külm välja.

18. Kokanuga

Sellega muutub söögitegemine kunstiks, mitte pole enam kohustus.

19. Lendav taldrik

Lihtne, kerge ja odav mängu- ja spordivahend, mida saab kasutada pea kõikjal.

20. Teedeatlas

Erinevalt GPS-ist töötab kenasti ilma elektrita.

21. Kompressor

Kui ühel hetkel seda vaja läheb, siis oled õnnelik, et sul see on.

22. „Krokodillid“

Mitte niivõrd sinu jaoks, kuivõrd selle ilusa naise aitamiseks, kes külmas parklas hädas.

23. Söegrill

Meestel on naistest suurem jalanumber selleks, et nad end grilli juures ära ei kõrvetaks.

24. Kaarditasku

Näeb edev välja, kui sul on kliendi- ja pangakaardid rinnataskus spetsiaalses vutlaris.

25. Taskunuga

Piisavalt suur, et teha ära enamik töid. Piisavalt väike, et kaasas kanda.

26. Tavott

Mitte mingi kõrgtehnoloogiline määre, vaid see dinosauruste toodang, mida kasutas ka sinu vanavanaisa.

27. Talisman

Annab usku ka uskmatule. Näiteks siis, kui sul on tõesti vaja mootorsaag käima saada.

28. Tuhat eurot koju peidetuna

Sest 500 on liiga vähe ja 2000 liiga palju.

29. LED-taskulamp

Valgustab eredalt ja patareid kestavad kaua.

30. Rahaklamber

Veel üks mehelik edevusvidin, kõige paremini sobivad selle vahele 50- ja 100-eurosed kupüürid.

31. Lihatoitude kokaraamat