Jalgratturite sild prinditi tükkhaaval tsemendisegust ja enne kokku- ning ülespanekut tugevdati seda teraskaabliga.

New Atlas kirjutab, et 3D-silla autoriteks on Eindhoveni tehnikaülikooli insenerid ja ehitusfirma BAM Infra. Tegijate väitel on tegu maailma esimese 3D-prinditud sillaga, aga see väide on vaieldav – teadaolevalt pandi tänavu Madriidis püsti 3D-prinditud jalakäijate sild.

Aga igatahes näeb Hollandi sild igati praktiline välja ja ei paista poolelioleva filmidekoratsioonina. Silladetailid tehti Eindhovenis hiigelsuure just selleks loodud tsemendiprinteri abil. Vedelsegust prinditi detailis ühesentimeetriste kihtide kaupa ja iga kihi vahele pandi sarruseks terastraat. Kihthaaval loodi nii umbes ühemeetrise paksusega detailid.

Kuus sillatükki prinditi otse ehitusplatsil, seal liimiti need kokku ja pandi paika. Lõpptulemuseks on 8 m pikk, 3,5 m lai ja 0,9 m paks sild, mis ehitajate teatel suudab kanda viit tonni. 3D-silla elueaks oodatakse vähemalt 30 aastat.