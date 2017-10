Täpsemalt on küll Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ küsitud nii: kuidas laskuvad jõesüstasõitjad kõrgetest koskedest, ilma et saaksid all veega põrkudes tugevaid seljavigastusi?

„Tavaliselt põrkuvad nad veepinnaga nurga all (tipp eespool), mitte terve lameda põhjaga, niisiis ei pidurdu kajaki kiirus liiga järsult,“ vastab Concise_Pirate. „Nad võivad saada väga märjaks – isegi üleni vee alla minna –, aga seda vaid hetkeks.“